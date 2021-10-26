شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بحي طويق في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط على طريق الأمير عبدالرحمن بن سعود بحي طويق بالرياض. جاء ذلك تفاعلاً من إدارة المرور مع تغريدة لأحد الأشخاص أرفقها بمقطع فيديو للواقعة مطالباً بسرعة ضبطه. وأكد المرور أنه تم ضبط قائد المركبة الذي عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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