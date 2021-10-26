شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 5797 إصابة و160 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين تسجيلها 160 وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.



وحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت البرازيل حتى الآن 605 آلاف و804 وفيات بسبب الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء إلى 21 مليونا و735 ألفا و560 شخصا.

وسجلت البرازيل ثالثة أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثانية أكبر حصيلة للوفيات بعد الولايات المتحدة.