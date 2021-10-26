احذر.. برودة الطقس تتسبب في سوء سريان الدم في فروة الرأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعد تساقط الشعر من الظواهر الشائعة خلال فصل الخريف، ما يرجع لنقص فيتامين D في الجسم بسبب تراجع أشعة الشمس.



وذكرت مجلة "Instyle" المعنية بالصحة والجمال أن برودة الطقس تتسبب في سوء سريان الدم في فروة الرأس، وبالتالي لا يتم إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية بشكل جيد، ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

ولمواجهة تساقط الشعر خلال فصل الخريف تنصح "Instyle" باتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين D، والذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والأفوكادو والحبوب، والحديد الذي نجده في السبانخ والبروكلي والكينوا. كما ينبغي شرب لترين من الماء يوميا لطرد السموم من الجسم.

وإلى جانب التغذية الصحية ينبغي أيضا العناية بالشعر جيدا؛ إذ ينصح باسستخدام شامبو لطيف يحتوي على مواد فعالة تحارب تساقط الشعر، مع مراعاة استخدام فرشاة شعر ذات شعيرات كبيرة.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة؛ فالحركة تساعد على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، ومن ثم إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، التي تساعد في نموه.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي محاربة التوتر النفسي، الذي يرفع بدوره خطر تساقط الشعر. ولهذا الغرض ينبغي ممارسة اليوجا وتمارين التأمل.

وإذا لم تفلح كل هذه التدابير في مواجهة تساقط الشعر، فيجب حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن تساقط الشعر قد ينذر حينئذ بمشاكل الغدة الدرقية كقصور الغدة أو فرط نشاطها.