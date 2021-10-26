دراسة تكشف دور الأطعمة الغنية بالحديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

ذكرت دراسة طبية، أن للسبانخ والأطعمة الأخرى الغنية بالحديد، ”قوة خارقة“ في الحياة الواقعية، فهي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة في منتصف العمر.



وأوضحت الدراسة التي نشرتها ”جمعية القلب الأوروبية“ في بروكسل، أن ”الحديد يلعب دورا كبيرا في الجسم البشري، باعتباره جزءا مهمّا من البروتينات التي توصل الأكسجين إلى الأنسجة“.

ولفتت إلى أنه مع انخفاض الحديد، يجب أن يضخ القلب بقوة أكبر، ما قد يؤدي إلى التعب وضيق التنفس وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت إلى أن الكثير من الأبحاث في مجال الحديد وصحة القلب والأوعية الدموية، ركزت على كيفية تأثير نقص الحديد على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وبينت الدراسة أنها استندت إلى قيام باحثين بتتبع 12164 شخصا لا يعانون من أمراض القلب لأكثر من 10 سنوات، لمعرفة كيف يؤثر نقص الحديد على الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت أنه عندما بدأ البحث، كان متوسط عمر المشاركين 59 عاما، وأن ما يقرب من ثلثي الأشخاص في الدراسة يعانون من نقص وظيفي في الحديد، أو ليس لديهم ما يكفي من الحديد المخزن للاستخدام في الدورة الدموية.

وقالت الدراسة ”خلال أكثر من عقد من المتابعة، كان هناك 2212 حالة وفاة، منها 573 وفاة بأسباب تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحسب الدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد الوظيفي، كانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب التاجية أثناء البحث، وأنهم كانوا أيضا أكثر عرضة بنسبة 26% للوفاة من النوبات القلبية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية و 12% أكثر عرضة للوفاة لأي سبب آخر.

وقدر القائمون على الدراسة، أن نقص الحديد الوظيفي بين هؤلاء البالغين في منتصف العمر، هو سبب 5.4% من جميع الوفيات، و 11.7% من الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية، و10.7% من الحالات التي تم تشخيصها حديثا بأمراض القلب التاجية.

ونبهت الدراسة إلى أن الاستهلاك الزائد للحديد، يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والقيء، وفي الحالات الشديدة، إلى النزيف الداخلي وفشل الأعضاء.

وقالت ”عادة ما يمنحك النظام الغذائي الصحي الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: لحم البقر، وبلح البحر، والمحار، والدواجن، والأسماك والبقوليات، والخضراوات الورقية، ما يكفي من الحديد دون الحاجة إلى مكملات غذائية“.