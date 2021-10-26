شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق زووم يتيح خاصية النسخ المباشر مجانا للمستخدمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أتاح تطبيق زووم لمحادثات الفيديو خاصية النسخ المباشر مجانا لكافة المستخدمين بعد أن كانت من الخدمات المطروحة بمقابل مادي.



ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخاصية الجديدة والوصول لها بسهولة من الآن عبر عامود المهام أثناء اجراء لقاء فيديو افتراضيا، بحسب موقع "إنجادجيت".

وخاصية النسخ المباشر عبارة عن خاصية لطباعة كلمات المتحدث مباشرة أثناء اجراء المحادثة، ويتيحها فقط المستضيف الرئيسي لمحادثة الفيديو.

وبحسب "إنجادجيت" الخاصية حتى الآن متاحة باللغة الإنجليزية فقط، ومن المقرر أن تتاح بـ 30 لغة إضافية خلال العام المقبل.

مع عمل التطبيق على اتاحة ترجمة فورية تضم 12 لغة خلال الفترة نفسها بنهاية 2022.

وقالت شركة زووم المسؤولة عن تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، إنها لا تزال تشهد نموا اقتصاديا مطردا في الربع الثاني من 2021.

وحققت "زووم" أول إيرادات فصلية لها بقيمة تزيد على مليار دولار، وبحسب بيان صادر عن الشركة خلال وقت متأخر، الإثنين.

يأتي في وقت يشهد فيه العالم تعافيا من تبعات جائحة كورونا، وعودة شريحة واسعة من قطاعات العمل إلى أماكن عملهم، واستئناف الدوام المدرسي والجامعي وجاهيا.

إلا أن الطلب على المنصة التي شكلت عنصرا رئيسا في استئناف أنشطة العمل والتعليم، خلال العامين الجاري والماضي، ما زال في ارتفاع متواصل، ما يعني أنها قريبة لتصبح عنصرا رئيسا في الاجتماعات واللقاءات.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثاني 1.02 مليار دولار، بزيادة نسبتها 54% على أساس سنوي؛ وفي الشهور الثلاثة حتى نهاية يوليو/تموز حققت الشركة 316.9 مليون دولار.

ويزيد هذا بأكثر من 70% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. ولا تزال زوم تستفيد من اتجاه العمل المنزلي المتسارع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتوقع شركة "زووم" استمرار النمو القوي لنشاطها خلال العام الجاري بعد ازدهاره بقوة في 2020، بسبب قيود جائحة كورونا.

وتستهدف شركة "زووم" منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، زيادة مبيعاتها خلال العام المالي الجاري بنسبة 42% على الأقل.

وزادت الإيرادات السنوية للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.65 مليار دولار في 2020، مقابل 623 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة سنوية قدرها 326% بحسب بيان الشركة.

وتمثل الأرقام الأخيرة نتائج العام المالي ككل الذي انتهى في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.