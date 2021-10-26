شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل يمنى مهددون بالموت بسبب سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تعرض 400 ألف طفل يمنى لخطر الموت الوشيك، بسبب سوء التغذية، فى حين بات نحو 5 ملايين نسمة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن ثلثي سكان اليمن -أي ما يعادل 20 مليون شخص- بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو سبع سنوات.

وأكد أن خمسة ملايين نسمة يعانون من الجوع الشديد وعلى بعد خطوة واحدة من المجاعة، محذرا من خطورة هذه السنوات في التأثير على الأطفال الذين نشأوا في الصراع، حيث يغير وجهة نظرهم حول كيفية البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أن سوء التغذية يؤدي إلى التقزم الذي له تأثير على المدى البعيد.

وتواصل عناصر الحوثي امتناعها عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها وتوفير الخدمات الأساس، في الوقت الذي تسخر الإيرادات والضرائب وقيمة المشتقات النفطية والغاز في الموانئ والمحافظات الخاضعة لسيطرتها لصالح قياداتها وتمويل أنشطتها وعناصرها المسلحة في جبهات القتال.