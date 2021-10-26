شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ‏نتطلع أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي عن تطلعه لمعاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت، لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة، وفق ما أعلن عنه في البيان الوزاري، بحسب بيان صحفى للحكومة.

وشدد ميقاتى قائلا:"أننا نتطلع إلى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة، بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وأرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة".

وقال"إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائى، أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الإدارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها".

ورأى ميقاتى أنه فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد باشرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي على أن تعمل الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء إلى استكمال تعيين سائر الأعضاء بعد اكتمال الترشيحات".