الارشيف / اخبار الخليج

تخفيض تصنيف المستوى الوبائى فى الكويت إلى المستوى الأول "منخفض"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض تصنيف المستوى الوبائى فى الكويت إلى المستوى الأول "منخفض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (سي.دي.سي.) التصنيف الوبائي لفيروس في الكويت الى المستوى 1 "منخفض".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، أن (سي.دي.سي.) طلبت في توصيات السفر الخاصة بالفيروس من المسافرين الى الكويت التأكد من تطعيماتهم بالكامل قبل السفر واتباع التوصيات أو المتطلبات في دولة الكويت.

ويتضمن تقييم المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربعة مستويات ويشكل المستوى الرابع أعلى خطورة بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا