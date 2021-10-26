عبد الله عصيدة يتحدى الإعاقة ويتفوق في دراسته على كرسيه المتحرك... صور

دبي - محمود عبدالرازق - عانى عصيدة (24 عاماً) من بلدة تل قضاء نابلس شمال الضفة الغربية، من مرض نادر شخصه الأطباء بأنه "لين عظام"، تسبب له بإعاقة حركية وضيق في التنفس، لكن حلمه في التعليم دفعه لتخطي هذا الوضع الجسدي الصعب، ويقول عصيدة لـ"سبوتنيك": "لقد أمضيت سبع سنوات في الروضة وهي مدة طويلة، ولكن مع الإصرار انتقلت الى المدرسة في سن 14، وبدأت رحلة اختصار الوقت واجتزت ثلاثة صفوف في سنة واحدة، وأحببت المدرسة والطلاب وبدأت أشعر أني جزء من المجتمع الذي تقبلني وساعدني على الاندماج".

© Sputnik . Ajwad Jradat عبد الله عصيدة يتحدى الإعاقة ويتفوق في التعليم على كرسيه المتحرك

عصيدة اجتاز امتحان الثانوية بمعدل 86.3 في الفرع الأبي، ولم يتوقف عند هذا النجاح فما زال عنده طموح للاستمرار رغم صعوبة تنقله، فهو يتنقل بواسطة كرسي متحرك وليست الطرق كلها مهيئة للسير بأمان، لكن عصيدة مصر على تحقيق النجاحات في مجال التعليم، وتقول ناديا عصيدة والدة عبد الله لـ"سبوتنيك": "لقد كان عبد الله يعاني بالإضافة إلى وضعه الجسدي مشكلة في تقبل الاخرين، وكان سريع الغضب والنفور من كل شيء، ولكن مع انغماسه في مجال التعليم تغير واصبح اكثر تقبلاً للأخرين، وهذا أشعرني بالسعادة من أجله، فقد وجد مكانه في هذا العالم ويحقق طموحه في التعليم".

© Sputnik . Ajwad Jradat عبد الله عصيدة يتحدى الإعاقة ويتفوق في التعليم على كرسيه المتحرك

يدرس حاليا عبد الله في الجامعة تخصص المحاسبة، ويطمح للحصول على الشهادات العليا، ومن ثم التدريس في إحدى الجامعات، ليثبت أن الإعاقة ليست في الجسد وإنما في الاستسلام للأمر الواقع، فهو ينظر إلى إعاقته كونها دافعا للتقدم ومثالا يحتذى به.