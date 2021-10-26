شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة متعمد واستدعاء جعجع "عبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن غيابه عن تداعيات حادث إطلاق النيران فى الطيونة، كان متعمد، قائلا :"نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية والعودة إلى لغة القنص الأمنى واقتناص الفرص السياسية".

وقال الحريرى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية والعودة إلى لغة القنص الأمنى واقتناص الفرص السياسية".

وتابع:"الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول أمام مديرية المخابرات، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف لإدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام".

واستمر :"المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلى".



الحريرى



سعد الحريرى

ومن جهة أخرى أكد النائب العام اللبنانى غسان عويدات، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أشار بتكليف مديرية المخابرات بالاستماع إلى أقوال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فى التحقيقات المتعلقة بأحداث بيروت التى وقعت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و32 مصابا.