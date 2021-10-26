شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيا بالسعودية والإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، يوم الثلاثاء، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر ليلاً.

و اوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 05:36 و الجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:42..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 01:42 و الجزر الاول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:36 .

البحرين