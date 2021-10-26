شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيول تقطع الطريق في وادي شهدان بمنطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت محافظة هروب بمنطقة جازان، هطول أمطار غزيرة سال على إثرها وادي شهدان. وتسبب جريان “السيول” في توقف الحركة المرورية لقرابة الساعة، وسط تواجد لرجال الدفاع المدني في الموقع. ووثق مقطع فيديو نشره المصور “حسن هروبي”، تعثر الحركة المرورية للمركبات بسبب جريان مياه السيول في الوادي.

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