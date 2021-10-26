ماذا تحمل نسخة iOS 15.1 الجديدة لهواتف آيفون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الميزات الجديدة التي سيحملها التحديث الجديد من أنظمة iOS لمستخدمي الهواتف.



وتبعا لأحدث التسريبات، فإن واحدة من الميزات الأساسية التي سيحملها iOS 15.1 ستكون ميزة SharePlay التي تمكن المستخدمين من مشاركة الفيديوهات عبر "فايس تايم".

كما سيتيح التحديث الجديد لمستخدمي أجهزة آيفون إمكانية حفظ جوازات التطعيم الخاصة بلقاحات "كوفيد-19" في محفظة Wallet الإلكترونية لعرضها بشكل إلكتروني عندما تطلب منهم.

وسيوفر التحديث أيضا إمكانية حفظ نتائج مسحات PCR الخاصة بالمستخدم في تطبيق Health الخاص بهاتفه.

ولدعم التصوير الاحترافي سيوفر iOS 15.1 الجديد لمستخدمي هواتف iPhone 13 Pro و13 Pro Max ميزات توثيق الفيديو مع تقنيات ProRes، كما ستدعم الهواتف المذكورة بزر اختصار خاص لتشغيل أو إيقاف خاصية تصغير الماكرو عبر كاميراتها.

ومن المفترض أن يوفر التحديث الجديد وفق "روسيا اليوم"، العديد من الإصلاحات الأمنية لزيادة أمن بيانات الأجهزة، كما سيحمل إصلاحات برمجية لمعالجة بعض المشكلات التي تعاني منها بعض التطبيقات في هواتف آيفون بعد حصولها على نسخ iOS السابقة.