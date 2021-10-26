شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول رجيم قاراطاي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

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رجيم قاراطاي يتميز بقدرته على حرق الدهون بالإضافة إلى التخلص من سموم الجسم، ومن خلال ما يلي نتعرف على عيوب رجيم قاراطاي وأهم الفوائد..



رجيم قاراطاي من أنواع الرجيم المميزة التي تستهدف حرق الدهون بالجسم وهو يعتبر جيدا لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في الجسم بشكل طبيعي ومن خلال التقرير التالي إليكم أهم فوائد وعيوب رجيم قاراطاي.

رجيم قراطاي التركي له العديد من الفوائد التي تستهدف الحصول على صحة جيدة ومن هذه الفوائد:

- أن هذا النظام يسمح بتناول الكثير من الأطعمة التي يتم حظرها في الأنظمة الأخرى للرجيم، ومنها أنه يسمح بتناول جميع أنواع الدهون الحيوانية الطبيعية، والأطعمة التي تحتوي على السمنة والزبدة والزيوت النباتية بحيث يجب أن تكون طبيعية وغير مهدرجة.

- كما أن رجيم قاراطاي يسمح بتناول الخضروات والفواكه المجففة والمكسرات، حيث إنها تحتوي على الزيوت الطبيعية التي يحتاجها الجسم في هذا النظام الغذائي.

- يساعد في الوقاية من بعض الأمراض وخاصة مع التقدم في العمر ومنها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، كما أنه يحمي من تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول.

- يقلل من فرص الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان بشكل مفاجئ، ويساعد على التقليل من الدهون التي تتراكم على الكبد.

- المساعدة على التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي والقولون، فضلا عن أنه مفيد للبشرة ويساعد على استعادة حيويتها ونضارتها، كما أن رجيم قراطاي يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا بدوره يساعد على إنقاص الوزن.

الأطعمة الممنوعة في رجيم قاراطاي

الأطعمة المصنعة ومنها المكرونة والشوفان والدقيق، ودقيق الذرة والدقيق البني والنخالة والخبز.

الأطعمة المحفوظة والمعلبة والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة.

السكريات جميعها والسكر الدايت وسكر الذرة.

الفاكهة التي تحتوي على سكر الفركتوز والتي تساعد في تراكم الدهون على الكبد.

الأطعمة المقلية بالزيوت وخاصة زيت الكانولا، وزيت عباد الشمس وزيت الذرة.

وجبات رجيم قراطاي

وجبة الإفطار:

- يتم تناول وجبة الإفطار بين الساعة 7 صباحا، والساعة 9 صباحا.

- 2 بيضة مسلوقة أو مقلية باستخدام السمن أو الزبدة الطبيعية، ويمكن إضافة إليها الخضروات والبسطرمة.

- قطعة من الجبن كامل الدسم.

- خضروات و10 حبات من الزيتون.

- نصف كوب من المكسرات غير المحمصة.

- كوب من الحليب أو الشاي.

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وجبة الغداء

- يمكنك تناول اللحوم أو الأسماك أو الدواجن المطهية على نار هادئة ويمكنك طهيها باستخدام زيت الزيتون أو السمن الطبيعي.

- خضروات سوتيه أو مطبوخة مع الحرص على عدم تناول البطاطس والبازلاء والقلقاس.

- كمية من السلطة حسب رغبتك ويمكنك إضافة إليها زيت الزيتون.

- يمكنك إضافة إلى وجبتك عدس مطبوخ أو فاصولياء أو فريك 3 مرات في الأسبوع فقط.

- الحرص على البحث عن بدائل للأرز والمكرونة والخبز ويمكن استبدالها بالعدس أو الخضروات.

أهم النصائح عند اتباع رجيم قاراطاي

- عليك بالفصل بين كل وجبتين حوالي 5 ساعات حتى يتم حرق المزيد من الدهون الزائدة بالجسم.

- الحرص على تناول الدهون الصحية التي لها دور في الشعور بالشبع وحرق الدهون غير الصحية بالجسم.

- شرب كمية وافرة من الماء حيث يمكنك تناول 10 أكواب من الماء يوميا.

- ممارسة الرياضة تعتبر من الخطوات الجيدة عند اتباعك رجيم قاراطاي ويمكنك ممارسة المشي لمدة 40 دقيقة يوميا.

- التقليل من كمية الملح في الطعام مع الحرص على طهي الطعام على النار الهادئة.

عيوب رجيم قاراطاي

يعتبر رجيم قارطاي من أنواع الحميات الغذائية غير الضارة التي تساعد في الحفاظ على الصحة والتخلص من الوزن الزائد مع الحرص على اتباع العادات الصحية والغذائية السليمة مع الابتعاد عن العادات الصحية الخاطئة، كما يسمح هذا النظام بعد إنقاص الوزن بإضافة بعض أنواع الكربوهيدرات بنسب صغيرة ومنها البطاطا والبطاطس.