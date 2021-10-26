ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟.. إليك الاجابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق باستعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات.



وأوضحت الدار،، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو.

وأكدت أن هذا الحكم الفقهي يشمل كل أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها.

واستدلت على صحة فتواها بقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [سورة النحل: 80].