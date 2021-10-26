شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نأمل أن تسهم الأمم المتحدة بتعزيز التعاون وتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن تسهم الأمم المتحدة وأمينها العام انطونيو جوتيريس في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب.



وأضاف عون - في برقية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة "يوم الأمم المتحدة" - أن لبنان يقدر منظمة الأمم المتحدة التي ساهم في إنشائها وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها.



وتضمنت البرقية "فيما يحتفل العالم بيوم الأمم المتحدة، يسرني أن أتوجه إليكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتهنئتي القلبية، وتمنياتي بأن تسهموا من خلال مسؤولياتكم على رأس المنظمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب".