شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تقدم إمدادات صحية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت منظمة الصحة العالمية،أدوية ومستلزمات صحية ضرورية من مركزها للامدادات اللوجستية فى دبى إلى السودان؛ لتلبية الاحتياجات الصحية لحوالى 1.5 مليون شخص منهم أكثر من 300 ألف عامل صحى فى الخطوط الأمامية يحتاجون للحماية.



وقال ممثل المنظمة في السودان، الدكتور نعمة عابد، في بيان صحفي في جنيف إن هذه العملية تعد أكبر جسر جوى بين الإمارات والسودان..موضحا أن التعجيل بنقل هذه الأدوية سيساهم فى إنقاذ الأرواح ويخفف المعاناة.



وأشار إلى أن الشحنات تشمل أكثر من 283 طنا متريا بقيمة تزيد على مليونى دولار، كما تشمل أدوية اساسية للأطفال وخاصة الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد الوخيم.. موضحا أن الشحنات أرسلت على ثلاث مرات.



وقال إن الإمدادات ستوزع على المرافق الصحية فى 18 ولاية بجميع انحاء السودان وأن مركز الإمدادات اللوجستية قدم ما مجموعه 25 شحنة إلى السودان هذا العام بلغت قيمتها 1.4 مليون دولار لمساعدة البلد التي لا تزال تعانى من أثر اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتؤثر على نقل الأدوية الأساسية وتوصيلها.



وأوضح أن الإمدادات المقدمة تأتي فى وقت حرج حيث يواجه السودان زيادة فى الأمراض المنقولة بالمياه بسبب موسم الأمطار فضلا عن تزايد أعداد السكان المعرضين للخطر المحتاجين للمساعدة الطبية.