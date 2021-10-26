«الفضل»: إنشاء المؤسسات غير الربحية يسهل إدارة العمل التطوعي بين الدول

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، أن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال قمة مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، يدل على حرص القيادة على إنجاز الأمور.
وأضاف الفضل، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن تأسيس مثل هذه المؤسسات والمنظمات غير الربحية يعطي نوعاً من الأريحية في التعامل مع الدول، ويساعد على إنجاز الأعمال.
وتابع فيصل الفضل، أنت اليوم تحتاج مؤسسات غير ربحية لإدارة العمل التطوعي بين الدول، وهذا يعطي نوعا من التعامل بأريحية ويكون لها القدرة للمشاركة مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمبادرات الأخرى.
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