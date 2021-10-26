شكرا لقرائتكم خبر عن الخشان: اختفاء الجائحة تماماً شبه بعيد حالياً ولايمكن دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال د. ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار إنه من المنظور العلمي لا يمكن دمج لقاحي الانفلونزا الموسمية وكورونا.
وأضاف الخشان، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، إن اللقاحين منفصلين والوضع مختلف جذريا بين كورونا والإنفلونزا، مشيرا إلى أن لقاح كورونا لن يكون جزءا من لقاح الانفلونزا.
وتابع “أما موضوع اختفاء كورونا تماما فهذا الأمر شبه بعيد في الوضع الحالي”، موضحا أن الالتزام بالاحترازات وتلقي اللقاح من العوامل الإيجابية لانتهاء الجائحة بإذن الله.
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