شكرا لقرائتكم خبر عن في 13 نقطة .. تعرف على غرامات مخالفات كود البناء الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي التي بدأ العمل بها ابتداءً من الجمعة الماضية.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز الغرامات وفقًا للتعديل الجديد:

1- سيتم التدرج بإشعار المُخالف قبل تطبيق العقوبات المقررة بعد مضي 90 يوماً على رسالة الإشعار، على ألا تتجاوز الغرامة 10 آلاف ريال.

2- اشتملت التعديلات على تقديم مخططات أو تصاميم أو تقارير أو جدول كميات ومواصفات أو النوتة الحسابية الإنشائية مخالفة للكود وصدرت الرخصة بموجبها يعاقب المكتب المصمم بغرامة 5000 ريال.

3- الحد الأقصى لغرامات المباني السكنية 10 آلاف ريال.

4- إصدار شهادة إشغال للمبنى على الرغم من وجود مخالفات خطرة بالبناء (غرامة 7500 ريال على المكتب المشرف).

5- مخالفة إسناد المكتب الهندسي المشرف أو المقاول المنفذ لمهامهم أو جزء منها لأشخاص غير متخصصين في مجال التخصص (2000 ريال على المكتب المشرف و4000 ريال على المقاول).

6- عـدم التزام المكتب الهندسي المشرف بإرسال تقارير وإشعارات مراحل بناء المشروع في مواعيدها مخالفة تستوجب (غرامة 4000 ريال على المكتب المشرف).

7- وعدم الالتزام بتصـميم، أو توصيف أو اعـتماد أو تنفيذ متطلبات الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة وفق الكود أو تنفيذ أعمال بناء مخالفة للرخصة والمخططات الهندسية المعتمدة وفق الكود (غرامة 7500 ريال على المكتب المشرف، و10000 ريال على المقاول).

8- عدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد أو تنفيـذ مواد البنـاء الأساسية، وعدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد أو تنفيذ مواد البناء الأساسية (غرامة 4000 ريال على المكتب المصمم، 8000 ريال على المكتب المشرف، 10000 ريال على المقاول).

9- عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة (غرامة 3000 ريال على المكتب المصمم، و6000 ريال على المكتب المشرف، و9000 ريال على المقاول).

10- مخالفة عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف، أو اعتماد أو تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات الفنية لأعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار والمياه السطحية وفق الكود (2000 ريال على المكتب المصمم، 4000 ريال على المكتب المشرف، و6000 ريال على المقاول).

11- مخالفة عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات الفنية الخاصة بالعزل الحراري للمبنى وفق الكود (غرامة 6000 ريال على المكتب المصمم، و8000 ريال على المكتب المشرف، و10000 ريال على المقاول).

12- عدم الالتزام بتصـميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصـميم وتنفيذ الأعمال الميكانيكية وأنظـمة التبريد والتكييف والمواقد والتدفئة، وتمديدات الغاز في المبنى أو المنشأة مخالفة تستوجب (غرامة 2000 ريال على المكتب المصمم، و4000 ريال على المكتب المشرف، و6000 ريال على المقاول).

13- مخالفة عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطـلبات الفنية الخاصة بتصـميم وتنفيذ تركيبات وتمديدات أنظمة الأعمال الصحية، وأنظمة تصريف مياه الأمطار (غرامة 1000 ريال على المكتب المصمم، 2000 ريال على المكتب المشرف، و3000 ريال على المقاول).