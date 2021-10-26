شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بحوزته أكثر من 100 كيلوجرام مخدرات بمكة والكشف عن جنسيته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بتمكن دورية أمنية من ضبط مقيم متلبسًا بكمية كبيرة من المخدرات.
وقال المتحدث الإعلامي في بيان، إن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر بحوزته ( 101.250) كيلو جرام من مادة القات المخدر.
وأوضح أن المادة المخدرة كانت:” مخبأة داخل شاحنة يقودها وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة”.
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