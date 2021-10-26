شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أدوات تزيد الأمان على «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتيح جوجل العديد من الأدوات المضمنة في كروم، والتي يمكن أن تساعد حماية خصوصيتك، من التصفح الآمن إلى تشفير كلمات المرور والمزيد.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لزيادة الأمان على جوجل كروم، بحسب موقع ديجيتال تريندز:

1- تغيير إعدادات التصفح الآمن: وذلك من خلال النقر فوق النقط الثلاث في أعلى يمين الشاشة، واختر الإعدادات، ثم توجه إلى الخصوصية والأمان متبوعًا بالأمان. سيكون هناك قسم للتصفح الآمن. وضمن هذا القسم، سترغب في تحديد خيار الحماية المحسّنة، ومن المحتمل أن يكون لديك “الحماية القياسية” قيد التشغيل افتراضيًا، ولكن تبديلها إلى “مُحسَّن” يمكن أن يمنحك حماية أفضل من مواقع الويب والتنزيلات والإضافات الخطرة.

2- تغيير إعدادات التشفير: حيث أنك بمجرد زيارة قائمة إعدادات كروم، انقر فوق الخيار أنت وجوجل في الجزء العلوي من الشاشة. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل لهذا الغرض. وضمن مزامنة، اختر خيارات التشفير، وابحث عن خيار تشفير كلمات المرور المتزامنة مع حسابك في جوجل، و سيحفظ هذا الخيار كلمات مرورك في خوادم جوجل خلف طرق التشفير الخاصة بها.

3- إيقاف تشغيل FLoC: فعندما تنتقل ميزة كروم المثيرة للجدل بشكل أساسي عبر سجل التصفح الخاص بك لمعرفة أي مجموعة كبيرة من الأشخاص، أو “المجموعة النموذجية” التي تقدم نشاط التصفح الأخير الخاص بك الأكثر تشابهًا معها. ومن المفترض أن يختار المعلنون إعلانات للمجموعة كبديل لملفات تعريف الارتباط، لكن البعض قلقون من إمكانية استخدامها لجمع المزيد من البيانات عنك أو تحويل جوجل إلى احتكار أكثر للتحكم في كيفية استهداف المعلنين للمستخدمين.

وفي مواجهة معارضة لـ FLoC قامت جوجل بتمكين Privacy Sandbox جديد يمكنك زيارته لتعطيل الميزة. ما عليك سوى زيارة إعدادات كروم، والانتقال إلى الخصوصية والأمان، والنقر على رابط Privacy Sandbox ، ومن هناك، يمكنك تغيير وضعية المفتاح لتعطيل FLoC.

4- استخدم HTTPS دائماً: حيث اعتادت العديد من مواقع الويب على الاعتماد على بروتوكول Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

ولكن يمكن لهذا البروتوكول أن يترك طلب متصفحك مفتوحًا لعرض موقع ويب بنص عادي. ونتيجة لذلك، يمكن لأي متسلل مراقبة الاتصال، وهذا أمر محفوف بالمخاطر في الحالات التي تقوم فيها بإدخال كلمة مرور أو رقم بطاقة ائتمان. ويعمل بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن HTTPS على إصلاح ذلك عن طريق تشفير طلبات واستجابات HTTP كأحرف عشوائية، مما يجعل من الصعب مراقبتها.

5- الإضافات الآمنة: حيث تعد الإضافات إضافة رائعة لمتصفح كروم، ومع ذلك، إذا لم تكن حريصًا، فقد ينتهي الأمر بالإضافات إلى اختطاف متصفحك أو معلوماتك الخاصة وحتى التجسس عليك. ومن الممارسات الجيدة دائمًا التأكد من أن أي إضافات تضيفها تأتي من مصادر موثوقة فقط لتجنب حدوث ذلك.