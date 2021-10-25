شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون»: 6 أسباب تعينك على تثبيت حفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حفظ القرآن والعمل بما فيه ثوابه عظيم في الدنيا والآخرة، حتى إن حافظ القرآن ليرتقي في درجات الجنة على قدر ما يقرأ ويرتل من كتاب الله.

وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها” والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

إلا أن البعض قد يواجه مشكلات أثناء حفظ القرآن الكريم، منها النسيان وعدم ثبات ما يحفظ من آيات الذكر الحكيم.

وفي هذا السياق، وجهت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، نصائح تساعد على تثبيت حفظ القرآن الكريم كالتالي:

1- التقليل من المقدار.

2- الإكثار من الاستغفار.

3- التكرار بالليل والنهار.

4- القيام به في الأسحار.

5- الترنم بالمحفوظ داخل وخارج الدار.

6- العمل به لتنال رضا الرحيم الغفار.