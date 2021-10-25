شاهد.. سيول وادي شهدان بجازان تقطع الطريق بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت أجزاء واسعة من منطقة جازان هطول أمطار رعدية غزيرة، عملت على جريان الأودية بقوة، فيما داهمت مياه الأمطار والسيول بعض الطرق والمنازل السكنية .

وجرت المياه في سيول وادي شهدان بمحافظة هروب بجازان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، فيما كانت محافظات هروب والعارضة والطوال أكثر المواقع استقبالا لمياه الأمطار الغزيرة.

نسأل الله السلامة للجميع وأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها العباد والبلاد.

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