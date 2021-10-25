شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة أبشر» توضح آلية وخطوات تحديث رقم الجوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر آلية وخطوات تحديث رقم الجوال، حيث تشترط المنصة التسجيل برقم جوال موثق حتى يمكن الاستفادة من خدماتها.

وأشارت المنصة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن آلية تحديث رقم الجوال كالتالي: “من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

وأوضحت منصة أبشر أنه يمكن معرفة مواقع المراكز من خلال زيارة الرابط المرفق (اضغط هنا).