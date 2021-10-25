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أمير قطر يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان

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دبي - محمود عبدالرازق - وافتتح ، أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اليوم الاثنين، التي تنعقد في المملكة العربية بمشاركة عالمية واسعة.

وكتب أمير قطر، على "تويتر": "أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

وتابع: "ناقشنا أهمية القمة في مارس/ أذار الماضي، وأبارك للسعودية الشقيقة هذه الخطوة".

وقال: "إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يرصد جانبا من اللقاء الثنائي بين أمير قطر ومحمد بن سلمان، على هامش القمة.

وقال محمد بن سلمان إن الهدف من القمة هو تنسيق جهود حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، إضافة إلى وضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية.

ولفت محمد بن سلمان إلى أن المبادرة تشمل زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة ضمن برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق 5 في المئة من المستهدف العالمي في مجال التشجير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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