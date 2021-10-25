الارشيف / اخبار الخليج

السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: إن "مصر  باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا انه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وفرضت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.

كما أعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا