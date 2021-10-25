وزير الري المصري: لهذا السبب ثلث مساحة الدلتا معرضة للغرق

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات نشرها موقع مصراوي، قال عبد العاطي: "أكثر من ثلث دلتا نهر النيل في مصر معرض للغرق؛ بسبب التغيرات المناخية التي ارتفعت وتيرتها في الأونة الأخيرة".

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تصريحات عبد العاطي جاءت اليوم الإثنين، خلال مشاركته في جلسة تم تخصيصها لمناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، ضمن فعاليات اليوم الثاني في أسبوع القاهرة للمياه.

وأكد الوزير المصري تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، هو من تأثيرات التغيرات المناخية أيضًا، لافتا إلى أن هذا الأمر يزيد من ملوحة المياه الجوفية.

وقال عبد العاطي إن "صندوق المناخ الأخضر الدولي قدم منحة لمصر لمواجهة هذه الآثار قدرها 32 مليون دولار، والتي تعد أكبر منحة حصلت عليها تنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا".

لكن الوزير المصري قال إن هذا المبلغ "ليس مبلغًا كبيرًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية".

وعن حماية الشواطيء المصرية، قال الوزير "هناك مشروعات يتم تنفيذها على سواحل مصر الشمالية لحماية الشواطئ للحد من ارتفاع سطح البحر وبالتالي حماية الدلتا من الغرق في خمس محافظات تشمل بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستكون بإجمالي طول يصل إلى 70 كم.

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