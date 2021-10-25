شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة المكرمة تعلن إعادة فتح «طريق الهدا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، قبل قليل، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد غلقه مؤقتًا بشكل احترازي بسبب الأمطار.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، أعلنت إغلاق طريق الهدا، مساء اليوم الإثنين، بشكل مؤقت احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره اليوم سقوط أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.