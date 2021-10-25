فيلتمان: لم أتمكن من التواصل مع رئيس وزراء السودان بعد استيلاء الجيش على السلطة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات لفيلتمان اليوم الإثنين، قال: "حاولت الاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية لكنني لم أتمكن من الوصول إليه".

ودعا المبعوث الامريكي الخاص للقرن الإفريقي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في السودان.

وفي بيان صدر في وقت مبكر من يوم الاثنين، قال فيلتمان إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر "هذا من شأنه أن يتعارض مع الإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول على الإطلاق".

واوضح: "كما قلنا مرارًا وتكرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر".

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