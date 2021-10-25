شكرا لقرائتكم خبر عن (أ.ش.أ) : الخارجية السعودية تطالب الأطراف في السودان أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الخارجية السعودية ، أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان .

ووفقاً لوكالة " واس" الرسمية السعودية تدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان .

وتؤكد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه .