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(أ.ش.أ) : الخارجية السعودية تطالب الأطراف في السودان أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد

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القاهرة - سامية سيد -  أوضحت وزارة الخارجية السعودية ،  أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان .

ووفقاً لوكالة " واس" الرسمية السعودية تدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان .

وتؤكد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه .

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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