حالتها خطيرة للغاية.. متسابق يدهس مشجعة بعنف في سباق للدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دهس متسابق مشجعة بعنف في سباق بجزر الكناري في إسبانيا، خلال محاولته إنهاء السباق في مركز متقدم، أول أمس السبت.



وأظهرت لقطات تم التقاطها قرب خط النهاية خلال السباق، متسابق يدهس بقوة إحدى المتفرجات، حيث سقط الطرفان بقوة على الأرض.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ فقد تم مساعدة المرأة المصابة قبل أن يتم نقلها جوا إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتها بأنها ”خطيرة للغاية“.

كما تم نقل المنافس الشاب الذي لم يتم ذكر اسمه إلى المستشفى لإصابته بجروح في الرأس.

وكانت المرأة تعبر الطريق والهاتف المحمول في يدها اليسرى، قبل أن يصدمها راكب الدراجة بشكل قوي، وقبل ثوان، تم تصوير رجل آخر وهو يتجول في نفس المكان بين صفين من المتفرجين وهو يحمل هاتفا محمولا أيضا.

ووفقا للصحيفة، فقد كان من الممكن سماع صراخ المتفرجين مع وقوع الحادث ”الوحشي“، وقالت إن قوة الاصطدام أثارت مخاوف على حياة المتسابق والمرأة في البداية.