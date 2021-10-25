رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان: ما حدث انقلاب عسكري وليس تصحيحا للمسار

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لـ "سبوتنيك"، اليوم الإثنين: "ما جاء في بيان البرهان أنه يود تصحيح مسار الثورة، ليس صحيحا"، مضيفا: "ما جرى يعد انقلابا عسكريا محضا".

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ولفت دود الرجال إلى أن "عودة السودان إلى فلك الانقلابات العسكرية الآن يعد من سابع المستحيلات، نظرا لبلوغ الوعي الشبابي تمامه، حيث سيشكل سدا منيعا أمام أي انقلاب عسكري".

ويعول رئيس مفوضية العدالة على "هذا الوعي الذي سيقف حائلا ولا يترك سبيلا للنخب التي ظلت تستأثر بخيرات البلاد وحكمها بشكل منفرد طوال العقود الماضية".

وقال دود الرجال: "ما كان للبرهان أن يفعل ما فعل لولا الضوء الأخضر الذي وجده من الدول الخارجية تحت الطاولة، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتخوف من سيطرة الحزبين الشيوعي والبعث العربي لما لسيطرة الحزبين من خطورة على المصالح الأمريكية في السودان".

وأوضح أن "إرادة الثوار وشباب ثورة ديسمبر/ كانون الأول، ستطغى على كل هذه التدخلات، فقد أطاح هؤلاء الشباب، منذ وقت ليس ببعيد، بأعتى ديكتاتور في تاريخ المنطقة، وهذا ما يؤكد أن إرادة الثوار هى التي سوف تنتصر في النهاية على أي قوة سواء كانت داخلية أو خارجية وحتى إن اجتمعت القوتان معا".

وأضاف: "التاريخ السوداني حافل بالانتفاضات الناجحة ولولا التصرفات الصبيانية لقوى الحرية والتغيير "قحت" وأطماعهم، لما تجرأ البرهان على أن يفعل ما فعل".

وشدد رئيس مفوضية العدالة على "ضرورة جلوس النخب معا من أجل رسم خارطة طريق للسودان ووضع ثوابت وطنية، لا على الأساس الذي تركه المستعمر، بل على سبيل الخدمة المدنية وقانون الأراضي والهوية السودانية، وهيكلة مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية"، مضيفا: "إذا فطنت النخب لذلك، فالشباب الثوري قادر على فعل الكثير".

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن في بيان، اعتقال حمدوك وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة مجهولة.

ودعا مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة التي وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف".

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، بينما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في السودان.

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