لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل اثنين من المحتجين برصاص القوات العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت اللجنة: "ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري"، لافتة إلى أن الأطباء قد رصدوا "عددا كبير من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جاري حصرهم ومتابعة حالتهم، وستوافيكم اللجنة بتحديث مستمر عن كل ما يتأكد لديها من أنباء".

وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت اليوم مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية، بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين والسياسيين وإعلان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة وإعلان حالة الطوارئ.

وفيما أعلنت اللجنة في تغريدة أخرى "الانسحاب من كل المستشفيات عدا الطوارئ، والانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية"، أكدت أن "قوات عسكرية تابعة للمجلس العسكري تمنع موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير الدم للمصابين. أساليب الديكتاتوريات واحدة ومصيرها واحد ومحتوم".

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