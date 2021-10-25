الخارجية الإماراتية: يجب تجنب التصعيد في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الاثنين، أكدت فيها أنها "تتابع التطورات الأخيرة في دولة السودان الشقيقة عن كثب".

وشدد البيان على أهمية التوصل إلى التهدئة والاستقرار بأسرع وقت ممكن، بصورة تحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والازدهار.

وأكدت الخارجية الإماراتية على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية والحفاظ على كل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة دولة السودان.

وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكدا أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب السوداني لاستشعارها الخطر وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة، في ذات الوقت الذي أكد فيه بالالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وقامت قوة عسكرية فجر اليوم باعتقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة، الأمر الذي اعتبره مكتب حمدوك "تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على الثورة".