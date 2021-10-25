شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يرحب بالجزائر كأحدث مساهميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الجزائر الدولة المساهمة الثالثة والسبعين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد أن أكملت عملية الانضمام إلى البنك.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر عن رغبتها في الحصول على خدمات البنك الاستثمارية ودعمه للإصلاحات المتعلقة بالسياسات وبعد أن أصبحت مساهماً، أصبح بالإمكان الآن البدء في الاستعدادات لهذه الخطوة.

وقالت اوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية : "نحن مسرورون بالترحيب بالجزائر التي أصبحت أحدث مساهمي البنك، ونتطلع إلى العمل معا ومناقشة الخطوات المقبلة في تعاوننا المشترك وبشكل خاص الخطوة المتعلقة بأن تصبح الجزائر من دول العمليات لدى البنك".

وكانت الجزائر تقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في آذار/مارس 2020، وصوّت مجلس محافطي البنك بالموافقة على الطلب. وقد اكتملت عملية العضوية الأن بتبادل الوثائق الرسمية بين الطرفين.

وتقع الجزائر في منطقة جنوب وشرق المتوسط، التي يستثمر فيها البنك ويقدم الدعم لسياسات الإصلاح في كل من مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى اليوم، استثمر البنك نحو 15 مليار دولار أمريكي في منطقة جنوب وشرق المتوسط في 305 مشاريع تتعلق بالموارد الطبيعية، والمؤسسات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية مثل الطاقة، والمياه والصرف الصحي في البلديات، وتحديث خدمات المواصلات.