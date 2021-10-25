شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفتح باب التسجيل والقبول في برنامج الأمن الصحي.. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة عن فتح بوابة القبول والتسجيل ببرنامج “الأمن الصحي”،بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقالت “الصحة” في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن التسجيل يبدأ اعتبارًا من اليوم (الإثنين)، الموافق 25/ 10/ 2021م، وحتى يوم السبت الموافق 6/ 11/ 2021م.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم عبر الرابطهنا.