شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعلن عن إنشاء المملكة لمركز إقليمي للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته: إن هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة، معلناً عن إنشاء المملكة لمركز إقليمي للتنمية المستدامة.

كما أعلن عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب.

وأشار إلى وجود مبادرتين للمناخ بـ39 مليار ريال تساهم المملكة بـ 15% منهما.