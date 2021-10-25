ولي العهد يستقبل القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، القادة المشاركين في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وتسعى قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” إلى عدة أهداف أبرزها: -تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط -رسم خريطة عالمية لحفظ الحياة وجودتها -إحداث تغيير جذري تجاه القضايا البيئية الحيوية من أجل كوكب أفضل للبشرية

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