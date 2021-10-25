مايكروسوفت: هجوم إلكتروني روسي يستهدف مئات الشبكات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت شركة مايكروسوفت في منشور على مدونة، إن الوكالة التي كانت وراء هجوم ”سولار ويندز“ الإلكتروني الضخم العام الماضي، ومقرها روسيا، استهدفت مئات الشركات والمنظمات الأخرى في أحدث موجة لهجماتها على أنظمة الكمبيوتر الأمريكية.

وأضافت مايكروسوفت، في المنشور المؤرخ 24 أكتوبر تشرين الأول، أن أحدث موجة من هجمات نوبليوم استهدفت ”بائعي التجزئة وآخرين من مقدمي خدمات التكنولوجيا“ للخدمات السحابية.

وقالت مايكروسوفت إن هذه الهجمات كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا خلال الصيف، مضيفة أنها أخطرت 609 عملاء بين أول يوليو تموز و 19 أكتوبر تشرين الأول بأنهم تعرضوا لهجمات.