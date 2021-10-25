السيسي يوجه رسالة إلى خريجي الكليات العسكرية بشأن الحروب الجديدة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونوه السيسي إلى أن الحروب الجديدة وحروب الجيل الرابع والخامس لا ترتكز على التعامل بالسلاح فقط، وإنما على الوعي والفهم.

وقال للخريجين الجدد: "لقد أصبحتم مسؤولين أمام الشعب المصري بنشر الوعي بينهم، كما أصبحتم مسئولين عن رجال معكم وعن أنفسكم، وهي مسئولية كبيرة جدا، مسؤولين عن إعداد وتجهيز وتوعية الآخرين".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أنه لم ينس شهداء ومصابي مصر، ووجه التحية لهم ولعائلاتهم.

وتلقى السيسي، في حفل التخرج، درع الكليات والمعاهد العسكرية تعبيرا عن ولائهم ووقوفهم خلف قيادته.

كما منح في الحفل نوط الواجب العسكري لأوئل الخريجية بالكليات العسكرية، وتلقى هدية من مدير الكلية الحربية، عبارة عن المصحف الشريف.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب أمس الأحد بالوصول في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه.

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