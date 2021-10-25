المنفي يلتقي رئيسة وزراء تونس بالرياض... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره على حسابه الرسمي بفيسبوك إن المنفي استقبل بودن اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالرياض.

وأكد المنفي "على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات"، وفق نص البيان.

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء التونسية على استمرار دعم بلدها حكومة وشعبا للشعب الليبي لتحقيق تطلعاته.

وأمس الأحد، وصلت بودن إلى الرياض في أول زيارة خارجية لها منذ توليها منصبها في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووصلت بودن العاصمة الرياضية على رأس وفد ضم وزيرا الخارجية عثمان الجرندي والبيئة ليلى الشيخاوي، للمشاركة في "مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر" التي تحتضنها الرياض على مدى يومين.