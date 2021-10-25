رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره اللبناني قضايا التعاون الثنائي

دبي - محمود عبدالرازق - ورحب الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وعلى الرغم من أن الزيارة استمرت ساعات فقط، إلا أنها تناولت مواضيع عدة، على رأسها كيفية استفادة لبنان أكثر من النفط العراقي.

ووصل ميقاتي في وقت سابق إلى مطار بغداد واستقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان.

ويشارك في المحادثات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب من الجانب اللبناني، وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي من الجانب العراقي.