شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. توجيه اتهامات لـ68 شخصاً على خلفية «أحداث الطيونة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قاضياً اتهم 68 شخصاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية في اشتباكات دامية، وقعت هذا الشهر في بيروت.

وقالت الوكالة، إن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصاً بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية».

وكان سبعة من أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» قتلوا في الطيونة يوم 14 أكتوبر / تشرين الأول في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من عشر سنوات.

وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في مظاهرة دعا إليها «حزب الله» و«حركة أمل» ضد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأودى انفجار المرفأ بحياة أكثر من 200 شخص يوم الرابع من أغسطس / آب من العام الماضي.

وشملت اتهامات اليوم التي أصدرها القاضي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية «التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة».