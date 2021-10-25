شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: المخابرات أنهت تحقيقاتها فى أحداث الطيونة وأحالت القضية للنيابة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها فى أحداث الطيونة التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين. وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات

وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات أحالت الملف مع الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات الأمنية ألقت القبض على 20 شخصا على ذمة التحقيقات في أعمال العنف الدامية التي شهدتها مناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح جنوبي العاصمة بيروت والتي باتت تعرف بأحداث الطيونة.