شكرا لقرائتكم خبر عن بعثتا فلسطين في جنيف وبيرن توجهان رسائل للمنظمات الدولية حول انتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رسائل عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولرئيس مجلس حقوق الإنسان، وللمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التمييز، ولمنظمة الصليب الأحمر الدولية.

كما وجهت بعثة فلسطين لدى الاتحاد السويسري في بيرن – بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية - مذكرة عاجلة للخارجية السويسرية حول التصعيد الأخير والممارسات غير القانونية المتصاعدة في فلسطين المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وأشارتا في بيان اليوم الاثنين، إلى الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني وتصنيف ست مؤسسات من المجتمع المدني وحقوق الانسان الفلسطينية، بأنها إرهابية، في محاولة لإسكات صوتها في فضح سياسة الاحتلال وجرائمه بما في ذلك الانتهاكات بحق الأطفال والنساء، وسياسة سرقة الأرض، والاعلان عن بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في المستعمرات الإسرائيلية، اضافة الى تهجير العائلات من بيوتهم وعربدة المستوطنين، خاصة في موسم قطف الزيتون واقتلاع الأشجار، ومعاملة الاسرى غير الانسانية داخل السجون الاسرائيلية والاعتقال الاداري والمخاطر التي يواجهها الاسرى المضربون عن الطعام.

وطالبت الرسائل بضرورة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والحقوقية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وضرورة التحرك الفوري من اجل إنهاء الاحتلال وسياسة التمييز والفصل العنصري.