شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء العراق ولبنان يبحثان التنسيق في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية.

وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية في بيان صحفى، الإثنين، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من جانبه، بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء.