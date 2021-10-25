شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس برلمان ليبيا: حريصون على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزي النويري بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حيث أطلع النويري على سير عمل المفوضية واستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي – بحسب وكالة الأنباء الليبية - إن النويري أكد خلال اللقاء على حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، كما أكد على أن البرلمان الليبي في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني والعمل على تسهيل عمل المفوضية وتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل الانتخابية.

وفى السعودية، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الإثنين، رئيسة الوزراء بالجمهورية التونسية، نجلاء بودن، التي تترأس وفد بلادها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، رفقة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي.

ورحب المنفي – بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي - برئيسة الوزراء التونسية، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.

من جهتها، أكدت رئيس وزراء تونس نجلاء بودن، على استمرار دعم تونس حكومة وشعبا للشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته.

في سياق آخر، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال بأنها «قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.

ورحبت السفارات الخمس في بيان مشترك، اليوم الاثنين، بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكررت دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.

وقال البيان "من خلال الاستحقاقين الانتخابيين (انتخابات الرئاسة ومجلس النواب)، ستحصل المؤسسات الليبية والقادة الليبيون على تفويض جديد من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد."

ورحبت الدول الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة، مشيرة إلى إدراكها أهمية أمن الانتخابات، وحثت المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية.