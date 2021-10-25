شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة إنهاء الأزمات القائمة فى المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، ضرورة إنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية، وأهمية إيجاد الحلول للقضايا العالقة في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس صالح مع سفير الجزائر لدى العراق عبد القادر بن شاعة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة العراقية – الجزائرية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن صالح أشاد بجهود السفير الجزائري خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

من جهته، أعرب السفير عبد القادر عن تقديره لدور الرئيس صالح المهم في تعزيز الدور العراقي في المحافل العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا وقوف الجزائر إلى جانب العراق وجهوده في تعزيز أمنه واستقراره.