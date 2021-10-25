شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بتنفيذ قرار معاقبة وتغريم 10 مواطنين و7مقيمين.. ارتكبوا هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7 مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار بمتنزه السودة. وأوضحت إمارة عسير عبر حسابها بتويتر، أن القرار جاء وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على مخالفي نظام البيئة. وأهابت إمارة المنطقة بالالتزام بالتعليمات والأنظمة، وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية، والمحافظة على كل المواقع والمتنزهات التي تشكلت منها طبيعة عسير، والابتعاد عن إشعال النار خلال التنزه لما يسببه من حوادث الحرائق.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يوجه بتنفيذ قرار معاقبة وتغريم 10 مواطنين و7مقيمين.. ارتكبوا هذه المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.